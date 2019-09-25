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Servis minibüsü bariyer sayesinde aşağı düşmekten kurtuldu

Antalya'da bir servis minibüsü bariyerlere çarptı.

25.09.2019 17:33Servis minibüsü bariyer sayesinde aşağı düşmekten kurtuldu
Antalya'da bir servis minibüsü bariyerlere çarptı. Kimsenin yaralanmadığı kazada, araçta bulunanlar aşağı düşmekten bariyerler sayesinde kurtuldu.

Kaza, sabah erken saatlerde Antalyaspor kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen ve personel taşıyan 07 EC 1363 plakalı servis minibüsü kontrolden çıkarak kavşaktaki bariyerlere çarptı. Yaklaşık 5 metre yüksekten aşağı düşmekten çarptığı bariyer sayesinde kurtulan servis minibüsünün ön kısmı bariyeri kırıp, üst geçidin dışına taştı. Araçta bulunanlar kazadan yara almadan kurtulurken, minibüsten inip olayın şokunu atlatmaya çalıştılar. - ANTALYA

Antalya, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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