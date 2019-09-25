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Servis minibüsü, çarptığı bariyere asılı kaldı

Servis minibüsü, çarptığı bariyere asılı kaldıANTALYA'da bir personel servis minibüsü, Antalyaspor Kavşağı'nda kontrolden çıkarak çarptığı bariyere asılı kaldı.

25.09.2019 18:35Servis minibüsü, çarptığı bariyere asılı kaldı
Servis minibüsü, çarptığı bariyere asılı kaldı
ANTALYA'da bir personel servis minibüsü, Antalyaspor Kavşağı'nda kontrolden çıkarak çarptığı bariyere asılı kaldı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerini birbirine bağlayan Antalyaspor Kavşağı'nda meydana geldi. Bir personel servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, kavşağın üzerindeki bariyere çarptı. Bariyeri kıran servis aracı, asılı kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen çekiciye bağlanan servis aracı, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazayı gören vatandaşların araçlarını durdurup cep telefonlarıyla görüntü çekmesi, karşı şeritteki trafiği de aksattı.

Antalyaspor, Güncel

Kaynak: DHA

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