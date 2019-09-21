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Servis minibüsü devrildi: 16 yaralı

Antalya'da kontrolden çıkan işçi servis minibüsünün refüje çarparak devrildiği kazada 16 kişi yaralandı.

21.09.2019 10:00Servis minibüsü devrildi: 16 yaralı

Antalya'da işçileri taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkaran devrildi, 16 kişi yaralandı.

Muratpaşa ilçesinden Antalya Havalimanı yönüne seyreden sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 07 AAL 008 plakalı minibüs, Serik Caddesi'nde saat 05.00 sıralarında kontrolden çıkarak refüje çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, devrildi. Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu 16 kişi çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.


Muratpaşa, Antalya, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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