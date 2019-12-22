Haberler » Güncel » Servis minibüsü, halk otobüsü ile otomobile çarptı: 5 yaralı - Haber

Servis minibüsü, halk otobüsü ile otomobile çarptı: 5 yaralı

ANKARA'da sürücüsünün kırmızıda geçtiği iddia edilen servis minibüsü, özel halk otobüsü ile otomobile çarptı.

22.12.2019 09:08 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:08 Servis minibüsü, halk otobüsü ile otomobile çarptı: 5 yaralı

ANKARA'da sürücüsünün kırmızıda geçtiği iddia edilen servis minibüsü, özel halk otobüsü ile otomobile çarptı. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece  ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Sıddık O. yönetimindeki 06 C 4389 plakalı servis minibüsü, 06 BJP 527 plakalı özel halk otobüsü ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 BJS 914 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada, minibüs şoförü Sıddık O. ile özel halk otobüsünde bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hasar gören araçlar ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.



Sincan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:20   DHA YURT BÜLTENİ-3 - Haber
10:20   Abe ve Trump'tan Kuzey Kore kararı - Haber
10:15   Gaziantep'in kurtuluş bayramı - Haber
10:14   Lezzetli Kış Şöleni'nde Buca standına büyük ilgi - Haber
10:12   İzmir'de ormanlık alana inşa edilen 7 ev yıkıldı - Haber
10:01   Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı - Haber
09:44   Son dakika: Uludağ Erikli Yaylası'nda orman yangını çıktı - Haber
09:04   Mahalle sakinleri, 54 sokağa güvenlik kamerası yerleştirerek hırsızlık olaylarını engelledi - Haber
08:42   İdlib'den göç eden 80 bin Suriyeli, Türkiye'ye alınmayacak - Haber
07:45   Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla boza içti - Haber
22.12.2019 10:23:25