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Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı, 6 zeytin işçisi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan servis minibüsü ile kamyon çarpişti.

25.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:58 Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı, 6 zeytin işçisi yaralandı
'in ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan servis minibüsü ile kamyon çarpişti. Kazada 6 zeytin işçisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir- kara yolunda M.Y. idaresindeki 45 F 1840 plakalı kamyon sağ şeritte durunca, arkasından gelen A.F. yönetimindeki 10 KB 429 plakalı zeytin işçilerini taşıyan servis minübüsü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle F.C., S.U., F.Y., S.M., E.K., S.E. isimli 6 zeytin işçisi yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslar ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildikleri öğrenildi. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı. - BALIKESİR

Balıkesir, Çanakkale, Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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