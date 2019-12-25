Haberler » Güncel » Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı, 6 zeytin işçisi yaralandı - Haber

Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı, 6 zeytin işçisi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan servis minibüsü ile kamyon çarpişti.

25.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:00 Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı, 6 zeytin işçisi yaralandı
'in ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan servis minibüsü ile kamyon çarpişti. Kazada 6 zeytin işçisi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir- kara yolunda M.Y. idaresindeki 45 F 1840 plakalı kamyon sağ şeritte durunca, arkasından gelen A.F. yönetimindeki 10 KB 429 plakalı zeytin işçilerini taşıyan servis minübüsü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle F.C., S.U., F.Y., S.M., E.K., S.E. isimli 6 zeytin işçisi yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslar ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildikleri öğrenildi. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.
(İHA)

Çanakkale, Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:02   Kocaeli'de amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı - Haber
18:58   "Hukuk Devleti ve Yargı Reformu" programı - Haber
18:58   Zeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı: 10 yaralı - Haber
18:53   Gaziantep'in Kurtuluş Bayramı - Haber
18:52   OMÜ öğrencilerinden Aybüke Yalçın anısına kütüphane - Haber
18:10   İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı - Haber
17:45   Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Haber
17:39   Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak - Haber
16:51   Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Haber
16:22   İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Haber
25.12.2019 19:02:20