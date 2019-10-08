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Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

08.10.2019 06:22
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gebze Organize Sanayisi Bölgesi'nde (GOSB) bir fabrikanın vardiya işçilerini taşıyan Samet A. idaresindeki minibüs, yağışlı havanın etkisiyle kontrolde çıkarak İnönü Mahallesi Eşref Bitlis Parkı mevkisinde park halindeki 34 ZR 4876 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüste bulunan Kamil Tütüncü, Uğur Erdem, Yunus Toprak ve Mahmuthan Köksalan yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Tek şeritten sağlanan trafik akışı, minibüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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