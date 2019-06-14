14.06.2019 08:01
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SERVİS MİNİBÜSÜ TAKSİYE ÇARPTI 1 YARALI

SERVİS MİNİBÜSÜ TAKSİYE ÇARPTI 1 YARALI

Kaynak: DHA
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