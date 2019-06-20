20.06.2019 12:26
Haberler»3. Sayfa»Haber

Servis minibüsü yan yattı: 2 yaralı

Servis minibüsü yan yattı: 2 yaralı

Kayseri'de iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle bir servis minibüsü yan yattı.

Kayseri'de iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle bir servis minibüsü yan yattı.

Edinilen bilgiye göreMelikgaziilçesine bağlıEsentepe Mahallesi GirneŞehitleri Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında E.Y.(32)'nin kullandığı 38 TP 491 plakalı otomobil ile İ.S.(50)'nin kullandığı 38 P 1503 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle 38 P 1503 plakalı servis minibüsü yan yattı.

Kazada iki sürücü yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından şehir hastanesine kaldırıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Girne,Esentepe Mahallesi,Melikgazi,Kayseri,3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:26Tarsus'taki kazada yaralanan 2 genç hayatını kaybetti
14:25Dublin-İzmir uçağında rezalet! Tuvalette ilişkiye girdiler
14:24FETÖ'den savcıya teslim olan kadının ByLock kaydı ortaya çıktı
14:17Zonguldak'da patpat kazası : 1 ölü,1 yaralı
14:16Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişiye adli kontrol
14:12Alanya'da 3 yıldır aranan şüpheli yakalandı
14:11Tekirdağ'da zehirli yılan paniği