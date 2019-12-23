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Servis minibüsüne çarpan motosikletteki 2 genç yaralandı

Servis minibüsüne çarpan motosikletteki 2 genç yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü Melik Uçkun (16) ile arkasında bulunan kuzeni Serkan Uçkun (16) yaralandı.

23.12.2019 05:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 05:17

Servis minibüsüne çarpan motosikletteki 2 genç yaralandı

BURSA'nın ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü Melik Uçkun (16) ile arkasında bulunan kuzeni Serkan Uçkun (16) yaralandı.

Kaza gece yarısı 'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokaktan, Menekşe Caddesi'ne iddiaya göre kontrolsüz çıkan Melik Uçkun idaresindeki 34 VR 7568 plakalı motosiklet, caddede seyir halindeki Yaşar Meresyedi (58) yönetimindeki 16 S 6286 plakalı servis midibüsüne yandan çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Melik Uçkun ve kuzeni Serkan Uçkun yere düştü. Çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Melik Uçkun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Yaşar Meresyedi'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Servis minibüsüne çarpan motosikletteki 2 genç yaralandı

Huzur Mahallesi, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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