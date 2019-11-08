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Servis minibüsünün altında kalan Minik Eylül'ün en büyük hayali avukat olmakmış

Servis minibüsünün altında kalan Minik Eylül'ün en büyük hayali avukat olmakmış Minik Eylül'ün acılı babası Cahit Mirzaoğlu konuştu Mirzaoğlu: "Kaza değil cinayet"İSTANBUL - Avcılar'da okul bahçesi içinde servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybeden Minik Eylül'ün acılı babası konuştu.

08.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:55
Servis minibüsünün altında kalan Minik 'ün en büyük hayali avukat olmakmış
Minik Eylül'ün acılı babası Cahit Mirzaoğlu konuştu
Mirzaoğlu: "Kaza değil cinayet"
İSTANBUL - Avcılar'da okul bahçesi içinde servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybeden Minik Eylül'ün acılı babası konuştu. Baba Cahit Mirzaoğlu, kızının en büyük hayalinin avukat olmak olduğunu söyleyerek olayla ilgili, "Kaza değil cinayet" dedi.
Olay dün Avcılar'da bulunan Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde yaşanmıştı. 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu, okulun içine giren Hüseyin Y. yönetimindeki servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetmişti. Dün akşam üstü minik Eylül'ün cenazesi yakınları tarafından defnedilirken sürücü Hüseyin Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba Cahit Mirzaoğlu ve yakınları ise taziyeleri kabul ediyor. Baba Mirzaoğlu 9 yaşındaki kızının ölümü ile ilgili olarak, "Birinci ihmal servis aracının o okula girmemesi lazım. Servis aracının girdiği yerde binlerce Eylül var. Bugün Eylül'e çarptı. Okul yönetiminden hepsinden şikayetçiyim. Orada Eylül 15-20 dakika orada kalıyor kimse müdahale etmiyor ambulans bekleniyor. Halbuki birisi alıp araba ile hastaneye götürebilirdi. Ben buradan en az 20 dakika koşarak gittim" dedi.
"Bu kaza değil bu bir cinayettir"
İhmaller olduğunu ifade ederek, "Araç okul bahçesinde ne arıyor. Orada binlerce çocuk var ilköğretim okulu. 7 yaş 8 yaş 10 yaş. Bu kadar ihmal olur mu? Bizim servis ile alakamız yoktu ev yakın olduğu için annesi elinden tutup okula götürüyordu. Bu kaza değil bu bir cinayettir. Kaza yolda olur okulun bahçesinde kaza olmaz. Bir de çarpmıyor üstünden geçiyor" diye konuştu.
"Dua ettim, inşallah ölmemiştir"
Olayın ilk yaşandığı anda yaşadıklarını anlatan Mirzaoğlu, " Telefondan aramış arkadaşlarından bir tanesi, 'Eylül'e araba çarptı' diyerek. Ben de dua ettim dedim inşallah ölmemiştir. Bizim Muşlular Derneği'nde oturuyordum Avcılar'da. Buradan oraya koşarak gittim ben yetiştiğimde ambulans ile beraber yetiştim. Aklıma hiç gelmezdi benim bildiğim servis araçları dışarıda çocukları bırakır. Daha okula da girmemişti. Annesi zaten okula götürdü. Annesi halen okulun bahçesinde hepsinden şikayetçiyim" şeklinde konuştu.
Öte yandan babası kızının çok neşeli hayat dolu bir insan olduğunu ve büyüyünce avukat olmak istediğini de söyledi.
Minik kızın son anlarına ait aile tarafından çekilmiş bir da ortaya çıktı. Video da kızın mutlu halleri dikkat çekiyor.
Servis minibüsünün altında kalan Minik Eylül'ün en büyük hayali avukat olmakmış

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Kaynak: İHA


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