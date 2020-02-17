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Servis minibüsünün altında kalan Nedim hayatını kaybetti

Pendik'te sabah saatlerinde okula gitmek için karşıdan karşıya geçen 11 yaşındaki Nedim Fındıklı'ya caddede ilerleyen servis minibüsü çarptı. Ağır yaralanan talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi orada bulunan bir sağlık görevlisi yaptı. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

17.02.2020 22:29 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:47

'te sabah saatlerinde okula gitmek için karşıdan karşıya geçen 11 yaşındaki çocuğa caddede ilerleyen servis minibüsü çarptı. Ağır yaralanan talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi orada bulunan bir sağlık görevlisi yaptı. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan servis şoförü ise çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi.

SERVİSİN ALTINDA KALDI

Olay, sabah 08.30 sıralarında Pendik Yenişehir Mahallesi Bakü Caddesi Beydağı Sokak üzerinde meydana geldi. Okula gitmek için evden çıkan Orhangazi Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Nedim , yolun karşısına geçtiği sırada caddede ilerleyen bir servis minibüsünün altında kaldı. Ağır yaralanan talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi orada bulunan bir sağlık görevlisi yaptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Küçük çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ambulansta uzun süre kalp masajı yapılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Servis minibüsü sürücüsü A.K ise polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BURADA SÜREKLİ KAZALAR OLUYOR"

Mahalle sakini Rabia Aslan, "Gerçekten çok kötüydü. Burada genellikle sürekli kazalar oluyor. Ben de kaza geçirdim. Trafik ışığı yok, yaya geçidi bu yıl yapıldı. İleride ilkokul, ortaokul, lise var. Öğrenci velileri sürekli tedirginlik içerisinde. Her yerden arabalar geliyor ve hızlı. O yüzden bugün yaşanan kazada da hayatını kaybeden küçük kardeşimiz adına da çok üzüldük. Kendisi baygın yerdeydi. O anı tam olarak görmedim ama galiba karşıdan karşıya geçiyormuş. Çocuk yerde baygındı. Çok kötü anlar yaşadık" dedi.

Servis minibüsünün altında kalan Nedim hayatını kaybetti

Fındıklı, Pendik, Sabah, 3. Sayfa


HABER YORUMLARI (5)
ŞÖFÖR:Yaya geçidinde yavaşlamayan cahil şöförler çok. DÖNEL kavşakta ve Kontrolsüz kavşakta geçiş önceliğini bilmeyen şöförler var. Sürekli trafikte olan biri olarak Cazalar az trafik kontrolü arttırılmalı. Makas atmanın cazası 10 yıldan aşağı olmamalı. Allah ailesine sabır versin.
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MEMLEKETİM:Allah gani gani rahmet eylesin. Ailesine sabir versin.
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TRAFİK CANAVARLARINI VATAN HAİNİ GÖRÜYRM:servisçiler şaşırtmıyor hepsi hayvan gibi araç kullanıyor ölümüne taciz hız makas atma herşey mevcut yazık bir ailenin evine ateş düştü çok üzücü
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KUZEYİN UŞAĞI:görünce içim sızladı, Allah rahmet eylesin yavrumuza, mekanı cennet olsun. ailesine sabır versin. . çok acı. .
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GEZEGEN:Okadar üzülüyorum ki. . . . Icim kan agliyor :-(. . . . Cocuklara dikkat edin ya. . . . Ne bu be. . . .
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3. Sayfa

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