Servis Minibüsünün Çarptığı Çocuk Öldü

Sakarya
'da servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hendek
ilçesine bağlı Dereköy
Mahallesi'nde Ali Ç. (45) idaresindeki 34 ADE 795 plakalı servis minibüsü, Tepe Sokak mevkisinde öğrenci indireceği sırada Koray Sefa Günaydın'a çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma
ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Günaydın'ın cesedi, otopsi işlemleri için Ferizli Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olay sonrası cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan servis şoförü Ali Ç'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Dereköy, Sakarya, Güncel
Kaynak: AA