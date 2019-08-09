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Servis minibüsünün çarptığı Özlem, öldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, servis minibüsünün çarptığı Özlem Üçer (30), hayatını kaybetti.

09.08.2019 12:30 Servis minibüsünün çarptığı Özlem, öldü


BURSA'nın İnegöl ilçesinde, servis minibüsünün çarptığı Özlem Üçer (30), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Karanfil Caddesi'nde meydana geldi. Necati Aynıgül (56) yönetimindeki 16 KAE 85 plakalı işçi servis minibüsü, yolun karşısına geçen Özlem Üçer'e çarptı. Kazada, Üçer ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özlem Üçer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kazanın ardından servis minibüsünün şoförü Necati Aynıgül, gözaltına alındı.

- Bursa

İnegöl, Sabah, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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