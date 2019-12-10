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SERVİS MİNİBÜSÜNÜN EZDİĞİ SURİYELİ ÇOCUĞUN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Küçükçekmece'de servis minibüsünün altında kalarak, hayatını kaybeden 4 yaşındaki Suriyeli çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

10.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:48SERVİS MİNİBÜSÜNÜN EZDİĞİ SURİYELİ ÇOCUĞUN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
'de servis minibüsünün altında kalarak, hayatını kaybeden 4 yaşındaki Suriyeli çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Küçükçekmece'de servis minibüsü, evine bıraktığı 4 yaşındaki Suriyeli Hasan Dako'nun üzerinden geçti. Minibüsün altında kalarak ezilen 4 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Dako'nun cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Dako'nun Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin bitmesinin ardından babası Muhammed Dako oğlunun cenazesini almak için buraya geldi.  Muhammed Dako evrak işlemlerini tamamlamasının ardından cenaze arabasıyla oğlunu Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğü'nde bulunan morga götürdü.

2 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ

Muhammed Dako ile birlikte Adli Tıp Kurumu'na gelen ve ailenin oturduğu dairenin sahibi olan Şahin Işık üzüntülü olduklarını dile getirdi. 2 gün sonra Hasan Dako'nun doğum günü olduğunu ifade eden Işık, "Benim evi kiraladıklarında bayan bu çocuğa hamileydi. 2 gün sonra zaten doğum günüydü çocuğun. 4 senedir bizimle beraberdi. Bunlar Şamlı. Çokta iyi insanlar.  Çocuk bizim eve gelirdi bizimkilerle dizi izlerdi. Kaza anında ben evdeydim, indiğimde alıp götürmek istedim kendi arabamla. Ambulans gelecek diye bırakmadılar. Ambulans aldı götürdü ama zannedersem çocuk orada rahmetli olmuştu. Bunlar 3 kardeş, ikisi kız. İçimiz gitti canımız yandı. Her şeyden önce insan." dedi.

Görüntü Dökümü:

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Şahin Işık röportaj

Adli tıp önünde bekleyen aile yakınları

Hasan Dako'nun cenazesinin çıkarılması


- İstanbul

Adli Tıp Kurumu, Küçükçekmece, Adli Tıp, Güncel

Kaynak: DHA

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