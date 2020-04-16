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Servis minibüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde servis minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

16.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:52
Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde servis minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mehmet Bozkurt'un kullandığı 59 S 2984 plakalı işçi servisi minibüsü, Çerkezköy- Silivri yolu gişeler mevkisinde, Cemal Balta idaresindeki 34 ZYV 53 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Servis minibüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Bozkurt, Çerkezköy, Tekirdağ, Silivri, Güncel
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