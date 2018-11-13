Servis Minibüsüyle Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde, servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 41 P 3297 plakalı fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü, Güzeller Mahallesi'nde Ö.G'nin kullandığı 41 TS 360 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs devrildi.
Kazada, servisteki 3 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı.
Ambulanslarla Gebze Fatih
Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Gebze,Kocaeli