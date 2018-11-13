13 Kasım 2018, 21:14
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Servis Minibüsüyle Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Servis Minibüsüyle Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 41 P 3297 plakalı fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü, Güzeller Mahallesi'nde Ö.G'nin kullandığı 41 TS 360 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs devrildi.

Kazada, servisteki 3 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Gebze,Kocaeli
13 Kasım 2018 Salı 21:14