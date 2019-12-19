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Servis otobüsü alev alev yandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir fabrikada çalışan işçileri almaya giden sürücünün yönetimindeki servis otobüsünde yangın çıktı.

19.12.2019 19:19 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:19 Servis otobüsü alev alev yandı

AYDIN'ın ilçesinde, bir fabrikada çalışan işçileri almaya giden sürücünün yönetimindeki servis otobüsünde yangın çıktı. Sürücü durdurduğu araçtan kendini son anda dışarı atarken, otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 16.30 sıralarında İstasyon Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ercan Çömlek, yönetimindeki 09 P 0129 plakalı servis otobüsüyle, işçileri almak üzere fabrikaya giderken, araçtan duman ve alevlerin çıktığını fark etti. Otobüsü hemen yolun sağına çekip durduran Çömlek, kendini dışarı attı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Otobüsün yandığını gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otobüs ise kullanılamaz hale geldi. Elektrik aksamından çıktığı üzerinde durulan yangın sırasında çevredekiler korku dolu anlar yaşadı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.



Efeler, Güncel

Kaynak: DHA

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