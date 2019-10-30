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Servis şeridinden hızla giden otobüsün öğrenciye çarpma anı kamerada

Servis şeridinden hızla giden otobüsün öğrenciye çarpma anı kameradaKARABÜK - Karabük'te yolun kenarında yürüyen öğrenci halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı.

30.10.2019 19:22
Servis şeridinden hızla giden otobüsün öğrenciye çarpma anı kamerada
KARABÜK - Karabük'te yolun kenarında yürüyen öğrenci halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Şükrü A. yönetimindeki 78 SC 657 plakalı özel halk otobüsü servis yolunda ilerlediği sırada yol kenarındaki Alp Benlioğlu isimli öğrenciye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle düşen Benlioğlu yaralandı. Otobüsün ani fren yapmasıyla da arka koltuktan düşen ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın da hafif şekilde yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağrılırken, yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Halk otobüsünün öğrenciye çarpma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Servis şeridinden hızla giden otobüsün öğrenciye çarpma anı kamerada

Atatürk Bulvarı, Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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