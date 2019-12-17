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Servis şoförleri, okul servis güvenliği hakkında bilgilendirildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde servis şoförlerine yönelik, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında okul servisleri ve okul servis güvenliği ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

17.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:44Servis şoförleri, okul servis güvenliği hakkında bilgilendirildi
'nın ilçesinde servis şoförlerine yönelik, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında okul servisleri ve okul servis güvenliği ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcalıoğlu'nun başkanlığında eğitim-öğretim veren okullardaki güvenliğin azami seviyede tutulması amacıyla, öğrencilere servis hizmeti veren servis şoförleri ile, Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda toplantı yapıldı.

İlgili kurum amirleri ve okul yöneticilerinin de katıldığı toplantıda, trafikten sorumlu kolluk kuvvetleri tarafından yapılan sunumlar eşliğinde gerçekleştirilen toplantıda okul servis araçlarında aranacak şartlarla ilgili de bilgiler verildi.

Toplantıda servis şoförleri, okul servis araçlarında taşımacının şartları ve yükümlülükleri konularında bilgilendirildi.

Toplantının son bölümünde karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu, okul servis araçlarında öğrenci güvenliğine yönelik yapılması gereken işlemler ele alındı. - KÜTAHYA

Altıntaş, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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