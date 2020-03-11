Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Isparta'da köylerden taşımalı eğitim için gelen kız öğrencilerden biri, ailesine servis şoförünün kendisini taciz ettiğini söyledi. Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, kız öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen servis şoförünü gözaltına aldı.
11.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:44
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, taşımalı eğitim gören kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen servis şoförü M.T. (48) polis tarafından gözaltına alındı.
KIZ ÖĞRENCİ AİLESİNE ANLATTI
Şarkikaraağaç ilçe merkezine, köylerden taşımalı eğitim için gelen kız öğrencilerden biri, ailesine servis şoförü M.T.'nin kendisini taciz ettiğini söyledi. Aile de durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu. Şarkikaraağaç Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, M.T.'yi dün gözaltına aldı.
SERVİS MİNİBÜSÜNE EL KONULDU
Polis merkezinde sorgulanan M.T. adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, polis, servis minibüsüne inceleme yapmak için el koydu.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı
Etiketler : Şarkikaraağaç, Polis, 3. Sayfa, Güncel
Yorumlar (19)
ÜZGÜN:0rtalık sapık serseri dolu tek gezen kız cocuklarının önünü kesip ellerinde bir resim veya tanıtım kartı göstererek rahatsız ediyorlar. bunlara önlem neden alınmıyor anlamıyorum bunlar neden insanları rahatsız ediyorlar ne hakları var.
SERVİS SÖFÖRÜ:çok var piyasada liseli kızları götüren . . . Eğitimsiz bazı şöferler ergen kızları yıllardır igfal ediyor garip olan şey tüm servis arabalarında kamera olmaması. . Anne baba kızlarının şöferlerin neler yaptığı görürdü.
MUSTAFA UNAL:Bayan elektirik alirsa hoşlanirsa taciz değil hoşlanmassa taciz senin boyanman cilanman açik giymende erkekleri tahrik ediyorsun
VATANDAŞ:Bahsi geçen lise öğrencisi! Senin o yaşlarda kızın varmı? Açık giyiniyorsa! Giyinmiyor da olabilir kapalı da olabilir! Şoför yaparsa suçlu senin kızın mı?
KANUNSUZLAR:Kadin haklari diye atmadiginiz iftira kalmadi.ne kadar inandirici bu olay belkide soforle sevgili olmuslardir ayrilinca intikam almak icin soyledi zaten arastirma yok Erkegin kaniti olsa bile inan an yok Ben boyle bir ulkede yasamak istemiyorum.kimligimi Suriyeli Kere verin Ben Afrika kongo cumhiretine gidiyorum orasi burdan daha adaletli
BJK:bu kızın iddası kimsenin suçu sabit olmadıkça hakim karşısına çıkıp hüküm giymediği müddetçe herkes suçsuzdur. belki kız yalan söylüyor
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