Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kız öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı - Haberler

Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı

Isparta'da köylerden taşımalı eğitim için gelen kız öğrencilerden biri, ailesine servis şoförünün kendisini taciz ettiğini söyledi. Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, kız öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen servis şoförünü gözaltına aldı.

11.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:44

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, taşımalı eğitim gören kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen servis şoförü M.T. (48) polis tarafından gözaltına alındı.

KIZ ÖĞRENCİ AİLESİNE ANLATTI

Şarkikaraağaç ilçe merkezine, köylerden taşımalı eğitim için gelen kız öğrencilerden biri, ailesine servis şoförü M.T.'nin kendisini taciz ettiğini söyledi. Aile de durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu. Şarkikaraağaç Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, M.T.'yi dün gözaltına aldı.

SERVİS MİNİBÜSÜNE EL KONULDU

Polis merkezinde sorgulanan M.T. adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, polis, servis minibüsüne inceleme yapmak için el koydu.

Kız öğrencinin

Kaynak: DHA

Etiketler : Şarkikaraağaç, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Paylaş
Yorumlar (19)
ÜZGÜN:0rtalık sapık serseri dolu tek gezen kız cocuklarının önünü kesip ellerinde bir resim veya tanıtım kartı göstererek rahatsız ediyorlar. bunlara önlem neden alınmıyor anlamıyorum bunlar neden insanları rahatsız ediyorlar ne hakları var.
Cevap Yaz 0 12
ECE ELİF AYDIN:Aaaaaaaaaaaaa çok ayıpppp
Cevap Yaz 9 1
SERVİS SÖFÖRÜ:çok var piyasada liseli kızları götüren . . . Eğitimsiz bazı şöferler ergen kızları yıllardır igfal ediyor garip olan şey tüm servis arabalarında kamera olmaması. . Anne baba kızlarının şöferlerin neler yaptığı görürdü.
Cevap Yaz 3 26
MUSTAFA UNAL:Bayan elektirik alirsa hoşlanirsa taciz değil hoşlanmassa taciz senin boyanman cilanman açik giymende erkekleri tahrik ediyorsun
Cevap Yaz 56 20
VATANDAŞ:Bahsi geçen lise öğrencisi! Senin o yaşlarda kızın varmı? Açık giyiniyorsa! Giyinmiyor da olabilir kapalı da olabilir! Şoför yaparsa suçlu senin kızın mı?
2 11
1905:kız öğrenci diyor beynin ters algı yapıyor sanırım 14 15 yaslarında birinden bahsediliyor once anla sonra yorum yap zekasız
0 10
KANUNSUZLAR:Kadin haklari diye atmadiginiz iftira kalmadi.ne kadar inandirici bu olay belkide soforle sevgili olmuslardir ayrilinca intikam almak icin soyledi zaten arastirma yok Erkegin kaniti olsa bile inan an yok Ben boyle bir ulkede yasamak istemiyorum.kimligimi Suriyeli Kere verin Ben Afrika kongo cumhiretine gidiyorum orasi burdan daha adaletli
Cevap Yaz 14 21
HAKİKAT:Çok çok doğru
2 7
BJK:bu kızın iddası kimsenin suçu sabit olmadıkça hakim karşısına çıkıp hüküm giymediği müddetçe herkes suçsuzdur. belki kız yalan söylüyor
Cevap Yaz 19 43
MURO:delil ispata gerek yok kadını n beyanı esastır . hemen yaftayı koyun doğrumu iftiramı bilmeden
Cevap Yaz 11 31

Manşet 

Haberler

İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Haberler
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak Haberler
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı Haberler
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı Haberler
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu Haberler
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı Haberler
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı