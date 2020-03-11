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Servis şoförüne kız öğrenciye taciz iddiasıyla gözaltı (2)

TUTUKLANDIIsparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, taşımalı eğitim gören kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan servis şoförü M.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

11.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:06
Servis şoförüne kız öğrenciye taciz iddiasıyla gözaltı (2)

TUTUKLANDI

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, taşımalı eğitim gören kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan servis şoförü M.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Yalvaç Cezaevi'ne gönderildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Şarkikaraağaç, Güncel

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