Servis Şoförünü Pompalı Tüfekle Vuran Şüpheliler Yakalandı

BURSA'nın merkez Yıldırım
ilçesinde, servis şoförü M.Ç.'yi pompalı tüfekle vurarak yaralayan maskeli şüpheliler M.S. ve oğlu E.S. jandarma tarafından yakalandı. M.S. tutuklanırken, oğlu E.S. ise serbest bırakıldı.
Olay, geçen 23 Ekim'de Vakıf Mahallesi' meydana geldi. İşçi
taşıyan servis minibüsünün şoförü M.Ç, iddiaya göre minibüse binen 2 kişi tarafından pompalı tüfek ile vurularak yaralandı. İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu kimlikleri tespit edilen maskeli şüpheliler M.S. ve oğlu E.S. yakalandı. M.S. sorgusunda, M.Ç.'yi kıskançlık yüzünden vurduğunu itiraf etti. Adliyeye sevk edilen M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
- Bursa
Yıldırım,Jandarma,Bursa
10 Kasım 2018 Cumartesi 21:24