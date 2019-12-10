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Servis şoförünün bir anlık ihmali, 4 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu

Küçükçekmece'de bir okul servis minibüsü, evine bıraktığı 4 yaşındaki çocuğu ezdi. Minibüsün altında kalarak ezilen talihsiz çocuk hayatını kaybederken, sürücü ve servis içindeki görevli kadın gözaltına alındı.

10.12.2019 07:27 | Son Güncelleme: 10.12.2019 07:49

Olay, İnönü Mahallesi Beyazel Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. 4 yaşındaki Suriyeli Hasan Dako, kreş dönüşünde servisle evinin bulunduğu sokağa bırakıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, 34 LAY 202 plakalı servisten inen çocuk, minibüsün ön tarafından geçti. Bunu fark etmeyen servis şoförünün yoluna devam etmesi üzerine küçük çocuk, minibüsün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Servis aracının şoförü ve serviste görevli bir kadın gözaltına alındı. Küçük çocuğun cesedi savcının incelemelerinin ardından özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

"ÇOCUĞU AİLEYE TESLİM ETMESİ LAZIMDI"

Aynı sokakta oturan Vedat Akbaba, "Kendi okul servisi zaten hostesin alıp içeriye kadar getirmesi lazım aileye teslim etmesi lazım. Aileye teslim etmeden yolun ortasında çocuğu bırakıyor. Çocuk da biraz aktif çocuktur arabanın ön tarafından geçiyor. Şoför de kör noktası olduğu için arabanın altında kalıyor çocuk. Çocuğu tanıyoruz elimizde büyüdü mahallemizin çocuğuydu" diye konuştu.

"KANLAR İÇİNDE YERDE YATIYORDU"

Kazaya tanık olan Abdurrahman Irmık adlı vatandaş, "Saat 16.00 sıraları akşam üzeriydi. Camdan baktığımda kalabalığın toplandığını gördüm. Çocuk yerdeydi, vatandaşlar polis ve ambulans çağırmıştı. Gördüğüm bu, daha sonra çocuk kanlar içinde yerde yatıyordu. Nabzına baktığımda boynundan bir şey hissetmedim" dedi.

Servis şoförünün bir anlık ihmali, 4 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu

İnönü mahallesi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (1)
KONT:ALLAH AYLSİNE SABIR VERSİN ÇOK KUÇUK DAHA AH AH. BU NASIL İHMAL BU NASIL ŞOFURLUK GİDEN GERİ GELMİYOR .
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