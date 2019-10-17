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Servis sürücülerine eğitim

Bolu'nun Mengen ilçesinde taşımalı sistem kapsamında öğrenci servisi kullanan sürücülere eğitim verildi.

17.10.2019 15:26Servis sürücülerine eğitim
Bolu'nun Mengen ilçesinde taşımalı sistem kapsamında öğrenci servisi kullanan sürücülere eğitim verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı trafik birimi tarafından düzenlenen eğitim Mengen Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.
Öğrenci taşıması yapan araçlarda şoförlerin dikkat etmesi gereken hususlar ile uyulması gereken kuralların anlatıldığı eğitimde araçlarda bulundurulması gereken belgelerden de bahsedildi.
Öğrencilerin araçlardan iniş-biniş ve karşıdan karşıya geçişleri esnasında uyulması gereken kuralların da anlatıldığı eğitimde kış aylarında alınması gereken tedbirler hakkında da bilgi verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mengen, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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