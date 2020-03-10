Menü
Haberler ›› Güncel ››Servis sürücüsü 2'nci kez alkollü çıktı - Güncel

Servis sürücüsü 2'nci kez alkollü çıktı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin trafik uygulamasında durdurulan ve içinde 15 ana okulu öğrencisinin bulunduğu servis minibüsü sürücüsü Y.O., 1.45 promil alkollü çıktı.

10.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:20
Servis sürücüsü 2'nci kez alkollü çıktı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin trafik uygulamasında durdurulan ve içinde 15 ana okulu öğrencisinin bulunduğu servis minibüsü sürücüsü Y.O., 1.45 promil alkollü çıktı. 2'nci kez alkollü araç kullandığı belirlenen Y.O.'nun ehliyetine 2 yıl el konulurken, 1827 lira para cezası kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde, şehir içinde öğrenci taşımacılığı yapan minibüsler ile servis araçlarını denetledi. Ekipler, Aşağı Zaferiye Mahallesi Alaattin Önen Caddesi üzerindeki Nevzat Kahraman Anaokulu önüne gelen ve içerisinde 15 anaokulu öğrencinin bulunduğu Y.O.'nun sürücüsü olduğu servis minibüsünü durdurdu. Yapılan kontrolde sürücü Y.O.'nun 1.45 promil alkollü olduğu belirlendi. Y.O.'nun 2018 yılında da polis tarafından servis araçlarına yönelik yapılan trafik uygulamasında 0.77 promil alkollü yakalandığı ve 1453 lira para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu tespit edildi. Y.O'nun ehliyetine daha önce de alkollü araç kullandığı için 2 yıl süreyle el konulurken, 'alkollü araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye atmak', 'karayolları trafik yönetmeliği ve okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde uymamak' ile 'muayenesiz araç kullanmak' suçlarından 1827 lira para cezası uygulandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü Güncel
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi Güncel
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek Güncel
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün