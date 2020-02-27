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SERVİS SÜRÜCÜSÜ DİREKSİYON BAŞINDA FENALAŞTI, 4 ÖĞRENCİ YARALANDI

BAŞAKŞEHİR'de servis minibüsü sürücüsü fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

27.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:58SERVİS SÜRÜCÜSÜ DİREKSİYON BAŞINDA FENALAŞTI, 4 ÖĞRENCİ YARALANDI
BAŞAKŞEHİR'de servis minibüsü sürücüsü fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs park halindeki kamyonet ve üç otomobile çarparak durabildi. Kazada 4 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza dün saat 17.15 sıralarında 'de meydana geldi. Okul servis minibüsü sürücüsü Sadi Gül, henüz bilinmeyen nedenle seyir halindeyken fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Servis minibüsü park halinde bulunan biri kamyonet 4 araca çarparak durabildi. Kaza sırasında sürücü ve 4 ortaokul öğrencisi hafif şekilde yaralandı. Olay yerinden geçen diğer sürücüler yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Kazayı gören bir kadın, "Şoförün eli ayağı titriyordu, su getirdim. Aracın içinde 4 tane öğrenci vardı" dedi.  Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

Kazanın görüntüleri

(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)

Kazaya karışan araçlar

Olay yerindeki polis ekibi

Görgü tanığı ile röportaj

Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Başakşehir, Güncel

Kaynak: DHA

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