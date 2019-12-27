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Servisçiler Odası yeni S plakalara karşı

Eskişehir Servisçiler Odası Şube Başkanı Abdurrahman Yüceer, UKOME raporuna göre 497 adet S plaka ihale edileceğini belirterek bu araçların kent trafiğine herhangi bir yoğunluğa sebep olup olmaması konusunda İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ve şehir planlamacılarının ayrıntılı raporları...

27.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:10 Servisçiler Odası yeni S plakalara karşı
Servisçiler Odası Şube Başkanı Abdurrahman Yüceer, UKOME raporuna göre 497 adet S plaka ihale edileceğini belirterek bu araçların kent trafiğine herhangi bir yoğunluğa sebep olup olmaması konusunda İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ve şehir planlamacılarının ayrıntılı raporları olmadığını vurguladı.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Yüceer, "Bu ihalenin maddi çıkar için, günü kurtarmanın telaşı ile istendiği ve Büyükşehir Belediyesi'nin bu yeni plaka tahsisine ek olarak konu ile ilgili kararı çıkardığı tarih itibari ile kent trafiğinde yaşanacak problemlere dair herhangi bir ön çalışmasının olmadığı anlaşılmıştır. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin referans aldığı plan ve raporlar incelendiğinde S plakalı araç sayısının sadece 2021'e kadar 497 adet artması istenmektedir. Sonraki 12 yılda yıllık periyotlarla bin 161 S plaka ilave etme niyeti referans gösterilen raporda belirtilmiştir. Toplamda 2035 yılına kadar Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut bin 329 S plakaya ilave etmek istediği S plaka sayısı bin 658'dir. Toplamda 2 bin 987'ye çıkarmayı planladığı S plakalı aracın gerek sektöre, gerekse kent trafiğine ciddi telafisi mümkün olmayan tahribat, zarar ve mağduriyetler doğuracağı kuvvetlidir. Böylesi bütün veri ve söylemlerin tutarsız, gerçeği yansıtmayan, kendi ifadeleri ile senaryolaştırılmış, herhangi bir fizibilite ve altyapıya dayanmayan rapor ve planlarla yapılmak istenilen ciddi risktir. Bu karardan dönmeleri beklemekte, dönmüyorlar ise tarihe not düşmek adına şerhimizi düşüyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Trafik Şube Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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