Serviste öğrenci unutmaya yerli çözüm

İSTANBUL - Serviste öğrenci unutulmasına karşı geliştirilen yerli yazılım ve sensör sistemi ile öğrenciler aileleri tarafından anlık olarak cep telefonlarından takip edilebilecek. Öğrencinin serviste unutulmasına karşı servis aracı korna ile ikaz verecek. Yazılı sayesinde velilere, servis firması yetkililerine ve öğretmenlere mesaj gidecek. Mesajda öğrenci servisinin konumu güvenlik kamerasının ekran görüntüsü görülebilecek. Yıldız Teknopark içerisinde girişimci firma sahibi Oğuzhan Tekçe, geliştirdiği yazılım ve sensör sistemi ile serviste öğrenci unutmaya karşı yerli çözüm üretti. Yaptığı sistemde öğrenci koltuklarının altına sensör, aracın içerisine 3 adet güvenlik kamerası, araç içerisine takip ekranı ve mobil aplikasyon bulunuyor. Öğrenciler serviste unutulursa ilk önce servis şoförünün önünde bulunan ekrana uyarı yazısı çıkıyor, şoför bunu görmediği takdirde ise aracın kornası çalarak uyarı veriyor. Ardından velilere, servis firması yetkililerine ve öğretmenlere uyarı mesajı gönderebiliyor. Gönderilen uyarı mesajında servisin konumu, güvenlik kameralarından görüntü bilgileri yer alıyor. Sistem sayesinde ayrıca veliler istedikleri zaman mobil uygulamaya girerek çocuklarının servisteki durumunu güvenlik kameralarından izleyebilecekler. Çocukları servise bindiklerinde ve indikleri zamanda velilerin cep telefonlarına uyarı mesajları gönderilebiliyor. Bu sayede öğrencinin okul servisine binip binmediği anında öğrenilebiliyor."Veliler çocuklarını istedikleri zaman kontrol edebiliyor"Okul servislerinde çocukların unutulmasını önlemek için proje yaptıklarını ifade eden firma sahibi Oğuzhan Tekçe, "Devletin hazırladığı yasaya uygun olarak öğrenci güvenlik sistemini hazırladık Prototip aşamasını bitirdik ve satış aşamasına geçmiş bulunmaktayız. Bu sistemi kullanan servislerde aileler çocukların güvenliğini kontrol edebilmiş olacak. Öğrencilerin oturduğu koltuğun içerisinde sensör bulunuyor. Öğrenci koltuğuna oturduğu andan itibaren servis şoförünün önünde bulunan ekrandaki koltuk kırmızı renkte yanıyor. Veliler ise mobil uygulamamız sayesinde aracın nerede olduğunu, araç içi kamera görüntülerini, çocuğunun hangi koltukta oturduğunu bunların hepsinin kontrolünü sağlayabilmektedir. Çocuklar sevişten inip okula gittiği anda velilere bildirim gidiyor. Aynı bildirim çocuklar okuldan çıkıp servise bindiğinde velilerin cep telefonlarına geliyor. Veliler çocuklarını istedikleri zaman kontrol edebiliyor. Öğrenci oturduğu koltukta unutulduğu zaman şoför kontağı kapattığı andan itibaren uyarı yazısı ekrana çıkıyor ikaz sesi ile birlikte. Şoför bunu da fark etmez ise araçtan indiği andan itibaren korna sesi devreye giriyor. Korna uyarısı ile birlikte velilere, öğretmenlere ve araç firma sahibine aracın konumunu, kameraların güvenlik görüntüsünü bilgilendirme mesajı olarak gönderiliyor. Koltuk sensör sisteminin maliyeti 2 bin Türk lirasıdır" ifadelerini kullandı.Zorunlu uygulama tarihi sürekli ertelendi2017 yılında 15 Ağustos'ta İzmir'in Çiğli ilçesinde kreş servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu. Minik Alperen'in ölümünün ardından, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, okul servislerinin güvenlik standartlarını belirleyen bir genelge yayınlamıştı. Genelgeye göre öğrenci servislerinde Koltuk sensörü, üç nokta emniyet kemeri ve her koltuğu görecek şekilde kamera ile internet sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Okul taşıtları için Yönetmelik 25 Ekim 2017'de yayınlandı ama bu değişiklikleri yapmaları için servisçilere 3 Eylül 2018' kadar süre tanınmıştı. Artan maliyetler nedeniyle uygulanma tarihi 3 Eylül 2019'a ertelendi. Yönetmeliğin uygulanma tarihi yine ertelenerek 3 Eylül 2020'ye çekildi.(AFS- MB-ÖFA

Kaynak: İHA