Haberler » 3. Sayfa » Serviste unutulan çocuğun okul yöneticilerine şok - Haber

Serviste unutulan çocuğun okul yöneticilerine şok

Bursa'da, okul servisinde unutulan Selim K.'nin (4) gittiği Özel Cafer-Gülsüm Koç Anaokulu'nun yöneticileri hakkında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

11.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:05Serviste unutulan çocuğun okul yöneticilerine şok
'da, okul servisinde unutulan K.'nin (4) gittiği Özel Cafer-Gülsüm Koç Anaokulu'nun yöneticileri hakkında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde oturan P.K. ile S.K. çifti, çocukları Selim K.'yi cuma günü anaokuluna gitmesi için servise bindirdi. Selim K., iddiaya göre, arka koltukta uyuyakalınca anaokulunda servisten inmedi. Küçük çocuğun uyuduğunu fark etmeyen şoför S.İ. ile servis hostesi S.A. aracı Soğanlı Mahallesi'nde bir okulun karşısına park etti. Şoför, havalanması için servisin kapılarını açık bırakıp, aracın yanından ayrıldı. Bir süre sonra uyanan küçük çocuk araçtan inerek sokakta dolaşmaya başladı. Bölgede devriye gezen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri çocuğu görerek emniyete getirdi. 4 yaşındaki çocuğun ağlaması yüzünden ailesini öğrenemeyen polisler, bölgedeki okulları araştırdı. Özel Cafer-Gülsüm Koç Anaokulu'ndan öğrencilerden birinin sabah gelmediği öğrenilince Selim K.'nin ailesine ulaşıldı. Ekipler, küçük çocuğu annesi P.K.'ye teslim etti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, savcılık talimatı üzerine servis şoförü S.İ, servis hostesi S.A. ve okulun kurucu üyesi A.A.'yı ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Hakkında adli işlem başlatılan 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Cafer-Gülsüm Koç Anaokulu yöneticileri hakkında idari soruşturma başlattı. - BURSA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Selim, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:43 Önce konuştu, sonra mermi yağdırdı
19:41 Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 85 düzensiz göçmen ve 2 organizatör zanlısı yakalandı
19:40 Bursa'da üniversiteli kızları taciz eden sapık tutuklandı
19:38 Çarptığı motosikletli genç yaralandı, şoka giren kadın sürücüyü vatandaşlar teselli etti
19:29 Başkent'te korkutan çatı yangını
13:48 Sınıfta bayılan kız öğrenci, hastanede hayatını kaybetti
09:00 'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı
00:02 Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı
23:28 Üşüyen yaralı genç kızın üzerini itfaiye erleri montlarıyla örttü
21:28 Yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 19:51:10