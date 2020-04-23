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Sesi duyan balkon ve pencerelere çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan Mersinlilere, belediye bandosunun şehri karış karış gezerek verdiği konserle 23 Nisan coşkusunu yaşattı.

23.04.2020 18:15 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:50
Sesi duyan balkon ve pencerelere çıktı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan Mersinlilere, belediye bandosunun şehri karış karış gezerek verdiği konserle 23 Nisan coşkusunu yaşattı. Belediye Başkanı Vahap Seçer de şehir turuna katılırken, Mersinlilerin coşkusuna ortak oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla TBMM'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sade törenlerle yapılırken, belediyeler bu süreçte vatandaşlara coşkuyu yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi de coşkuyu vatandaşların ayağına kadar götürdü. Bayram coşkusunu merkez ilçelerde yaşatmak amacıyla üstü açık otobüsler süsleyen belediye, bando eşliğinde merkez Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde tur attı. Belediye bandosunun çaldığı marşlar, 23 Nisan temalı müzikler ve oyun havaları ile oldukça mutlu olan 7'den 70'e tüm vatandaşlar, evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden Türk bayrakları sallayıp, alkışlarla bayram coşkusuna ortak oldular. Evlerinin balkonlarını Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve balonlarla süsleyen vatandaşlar, bando ekibinin verdiği mini konserlerle oldukça keyifli dakikalar geçirdi. Ayrıca Mersin Gönüllü Palyaçolar da renkli görüntüler oluştururken, çocukların büyük ilgisini çekti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de otobüs üstünde şehir turu atarken, vatandaşların sevincine ortak oldu. Vatandaşları otobüs üstünden selamlayan Seçer, özellikle çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan, Mersin, Güncel , Haber
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