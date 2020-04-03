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Sesi en iyi absorbe eden kozalaklı ağaçlar gürültü kirliliğiyle mücadalede etkili

Bilim insanları, ağaçların şehirlerde gürültü kirliliğiyle mücadelede rolü olduğunu ve bu işi en iyi kozalaklı ağaçların yaptığını açıkladı.

03.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:08
Sesi en iyi absorbe eden kozalaklı ağaçlar gürültü kirliliğiyle mücadalede etkili
Bilim insanları, ağaçların şehirlerde gürültü kirliliğiyle mücadelede rolü olduğunu ve bu işi en iyi kozalaklı ağaçların yaptığını açıkladı.
Sonuçları "Applied Acoustics" dergisinde yayımlanan araştırma, İngiltere 'deki University College London (UCL) üniversitesinde görevli Profesör Jian Kang ve ekibi tarafından yapıldı.
Araştırma çerçevesinde farklı kabuk özelliklerine sahip 13 ağaç türünden alınan 76 örnek, laboratuvarda ses soğurma testine tabi tutuldu.
Örnekler, kabuk kalınlığı, ağacın yaşı ve gövdesinin çapı gibi bir dizi kriter göz önünde bulundurularak seçildi.
Yapılan testlerde, sesi en iyi şekilde kozalaklı ağaçların obsorbe ettiği saptandı.
Örnek alınan ağaçlar arasında, şehirlerde sıklıkla rastlanan kiraz, çam, kayın, söğüt, kavak ve gürgen gibi türlerin de bulunduğuna işaret edildi.
Bilim insanları, bulguların, şehir planlamacılarına gürültü kirliliğiyle mücadelede hangi ağaçlardan faydalanmaları gerektiği konusunda yardımcı olabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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