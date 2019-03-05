Sesi Görenler Futbol 1'inci Ligi'nin Fikstür Çekimi Yapıldı

Hasan Sayyıdan: Sesi Görenler Futbol
Ligi'nin kurulmasıyla Avrupa
'da favori takım olduk
"Kulüplerimiz bu lige ciddi anlamda emek veriyorlar" Ömer Gürsoy
: Hayal ve hedefimiz olimpiyatlardır
Nesrin AYDIN/ ANKARA, - Sesi Görenler Futbol 1'inci Ligi'nin 2019 sezonu kura çekimi Ankara
'da yapıldı. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye
Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ve kulüp temsilcileri katıldı.
Ligin kurulmasının ardından milli takımın Avrupa'nın favori takımları arasına girdiğini söyleyen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, "Sesi Görenler Futbol Ligimizin 7'nci yaşındayız. Dünyada ilk yapılan bir sistem ve bu sistemin korunmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye'de Sesi Görenler Futbol Ligi'nin kurulmasıyla birlikte milli takımımız Avrupa'da favori takım haline geldi. Devletimizin, genel müdürlüğümüzün, bakanlığımızın, eski yönetimlerimizin, kulüp başkanlarımızın, basınımızın emek verdiği büyük bir emek haline geldi. Hepimizin gözbebeği" dedi.
"KULÜPLERİMİZ BU LİGE CİDDİ ANLAMDA EMEK VERİYORLAR"
Sesi Görenler Futbol Ligi'nin önemine dikkat çeken Sayyıdan, "Öncelikle kulüplerimiz bu lige ciddi anlamda emek veriyorlar. Bu spor görme engelliler sporları arasında masrafları en fazla olan branşlardan biri. Aynı zamanda aynı ruhu taşıyan, aynı amaç için uğraşan bir takım sporu. Toplumda bugüne kadar görme engellilerin sokakta yürümesi bile ilginç karşılanırken, hiç görmeyenlerin halı sahada top oynaması, gören kaleciye gol atmaları, sağlıklı bireylere çalışıldığı zaman insanların neler yapabileceklerini gösteriyor" diye konuştu.
"SAĞLIKLI BİREYLER BİZE DESTEK VERSİNLER"
Sağlıklı bireylerden kendilerine destek olmalarını isteyen Sayyıdan, "Toplum içinde birlikte olduğumuz sürece değerliyiz. Kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Bir futbol branşı kurmak onun geleceğini sağlamak ciddi bir emek işi. Hiç ayağı topa değmemiş sporcuya 2-3 yıl içerisinde gören insanların bile gıpta edeceği bir seviyeye ulaştırdıkları için antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Görme engellilerin futbolunu ve diğer spor branşlarını toplumumuza aktardıkları için basına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
ÖMER GÜRSOY: HAYAL VE HEDEFİMİZ OLİMPİYATLARDIR Yıldırım Demirören
'in engelli futboluna çok emek verdiğini belirten Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, "Görme engelliler futbolunda nereden nereye geldiğimizi görmek açısından 2008 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası için Yunanistan
'a gitmiştik. O zamanlar lig yoktu, bütçe kısıtlıydı, federasyon da desteklerini daha küçük oranlarda veriyordu. Zaman geldi geçti ve 2012 yılında Sayın Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu'nda Engelli Koordinasyon Kurulunu tekrar, yeni bir şekilde oluşturmasıyla birlikte engelli futbolu dünya standartlarına ulaştı. Bunun en büyük mimari Yıldırım Demirören'dir. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Engelliler Koordinasyon Kurulu'nda aldığımız ilk karar engelliler futbolunda liglerin kurulması şeklindeydi. Bunun üzerine Görme Engelliler Federasyonu'nun devletten aldığı katkıları yukarı çekerek 7'nci senesine girdiğimiz bu ligimiz başlamış oldu. Daha sonra ligin ismini 'Sesi Görenler Futbolu' olarak değiştirdik. Bu UEFA'dan yılın aktivasyon ve pazarlama ödülünü aldı. İsim sponsoru olarak bu yıl hariç, 6 yıla yakın Turkcell
ile çalıştık. Bu da Avrupa'da tek olan bir durumdu. Bugün artık görme engeli futbolu Avrupa'da favori olan gözde bir hale gelmiştir. Zaman zaman tökezleyebilir ama alt yapısı çok sağlam olduğunu için favori olduğu gerçeğini değiştirmez. Hayal ve hedefimiz olimpiyatlardır" ifadelerini kullandı.
"ENGELLİ FUTBOLUNUN KADERİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUYLA KESİŞTİĞİ NOKTADAN SONRA BU ŞEKİLDE EVRİLMİŞTİR"
Kura çekiminin hayırlı olmasını dileyen Gürsoy, "Çıkış noktamızı bir şairin şu dizeleriyle anlatmak isterim. Ayaklarınız yoksa koşun, sesiniz yoksa çığlık atın, umutlarınız yoksa yaratın. Aslında biz TFF olarak izlediğimiz politikada ayakları olmadan koşanların, sesi olmadan çığlık atanın ve hissederek gol atan sesi görenler futbolu için yaptığımız çalışmalarla Türk engelli futbolu bugün, ampute futbolu, görme engelli futbolu ve işitme engelli futbolu olarak ve yeni açtığımız down sendromlu futbolu olarak dünyanın bir numarası olmuştur. Bunun gururunu da şöyle söyleyebilirim; engelli futbolunun kaderi Türkiye Futbol Federasyonuyla kesiştiği noktadan sonra bu şekilde evrilmiştir. Kura çekiminin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Sesi Görenler Futbol 1'inci Ligi'nde 2019 sezonunun ilk hafta programı şöyle:
15 Temmuz Akıncılar
GESK - İzmir
Çağdaş Görmeyenler Çankaya Belediyesi
- Bursa Yıldırım
Belediyesi GESK Denizli
GESK - TURGED Yenimahalle Belediyesi
GESK - Kayseri
GESK
Ankara, Ömer Gürsoy, Avrupa, Futbol, Spor
Kaynak: DHA