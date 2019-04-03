Sesi Görenler Futbol
Ligi'nde 2019 sezonu, 6 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Türkiye
Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8 takım mücadele edecek.
Sesi Görenler Futbol Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları, 6 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Yeni sezon 16 Kasım'da sona erecek.
Ligde son 6 sezonda Çankaya Belediyesi
Görme Engelliler Spor Kulübü şampiyon oldu.
İlk hafta maçlarının programı şöyle:
15 Temmuz Akıncılar
GESK- İzmir
Çağdaş Görmeyenler
Çankaya Belediyesi GESK- Bursa Yıldırım
Belediyesi GESK Denizli
GESK-TURGED Yenimahalle Belediyesi
GESK- Kayseri
GESK
Türkiye, Futbol, Spor
Kaynak: AA