03 Nisan 2019, 12:32
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Sesi Görenler Futbol Ligi

Sesi Görenler Futbol Ligi

Sesi Görenler Futbol Ligi'nde 2019 sezonu, 6 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

Sesi Görenler Futbol Ligi'nde 2019 sezonu, 6 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8 takım mücadele edecek.

Sesi Görenler Futbol Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları, 6 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Yeni sezon 16 Kasım'da sona erecek.

Ligde son 6 sezonda Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü şampiyon oldu.

İlk hafta maçlarının programı şöyle:

15 Temmuz Akıncılar GESK- İzmir Çağdaş Görmeyenler

Çankaya Belediyesi GESK- Bursa Yıldırım Belediyesi GESK

Denizli GESK-TURGED

Yenimahalle Belediyesi GESK- Kayseri GESK Türkiye, Futbol, Spor
Kaynak: AA



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