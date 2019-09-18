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Sesi Görenler, İspanya ile 0-0 berabere kaldı

Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı, IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası ikinci maçında İspanya ile 0-0 berabere kaldı.

18.09.2019 13:27Sesi Görenler, İspanya ile 0-0 berabere kaldı
Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı, IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası ikinci maçında İspanya ile 0-0 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı, Başkent Roma'daki İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri'inde oynanan IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında İspanya ile 0-0 berabere kaldı.

Millilerin Belçika ile 20 Eylül Cuma günü TSİ 18.30'da oynayacağı üçüncü karşılaşmayı TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ve Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy birlikte izleyecek. - İSTANBUL

İspanya, Avrupa, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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