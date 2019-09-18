Sesi Görenler, İspanya ile 0-0 berabere kaldı

Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol
Milli Takımı, IBSA Görme Engelliler Avrupa
Şampiyonası ikinci maçında İspanya
ile 0-0 berabere kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor
Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı, Başkent Roma'daki İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri'inde oynanan IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında İspanya ile 0-0 berabere kaldı.
Millilerin Belçika ile 20 Eylül Cuma günü TSİ 18.30'da oynayacağı üçüncü karşılaşmayı TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ve Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy birlikte izleyecek. - İSTANBUL