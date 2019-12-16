Seslendirme sanatçıları 15 yıldır zam alamıyor

Seslendirme sanatçıları 15 yıllık sıkıntılarını çözmek için bir araya geldi.Sektörde seslendirdikleri eserlerle ilgili dijital yayın dünyasındaki haklarının yeniden değerlendirilmesini istediklerini dile getirdiler.

ŞAHSİYET'İN OYUNCUSU ÇAĞRIDA BULUNDU

Sanatçılar adına açıklama yapan ve aynı zamanda seslendirme sanatçısı da olan Şahsiyet dizisinin başarılı oyuncusu Doğu Aytun sektörün zor durumda olduğunu acilen çareler üretilmesi gerektiğini söyledi.

DOĞRUDAN GÖRÜŞME YETKİSİ VERDİLER

Oyuncular Sendikasının bu çözümsüzlüğü çözeceklerine inandıklarını belirten seslendirme sanatçıları, pazar günü bir araya gelerek sendikanın stüdyolarla, aracı şirketlerle ve doğrudan yayıncı kuruluşlarla görüşme yetkisi verdiklerini belirttiler.

"UYUŞMAZLIĞIN AŞILMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ"

Sanatçılar yaptıkları basın açıklamasında;

"Bir süredir seslendirme sanatçıları ile seslendirme stüdyoları arasında bir uyuşmazlık ve buna bağlı olarak çözümsüzlük mevcuttur.

Bu çözümsüzlük ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak diğer uymazlıklar ile ilgili olarak oyuncular sendikasının bizim adımıza stüdyolarla, aracı şirketlerle ve doğrudan yayıncı kuruluşlarla bir çözüm bulunması için görüşme yapması gerektiğini düşünüyor ve bu konuda sendikaya yetki verdiğimizi belirtiyoruz. Oyuncular Sendikası'nın bu görüşmeler neticesinde çizeceği yol haritasına uyacağımızı da beyan ediyoruz.

Stüdyoları, aracı şirketleri ve doğrudan yayıncı kuruluşları bu uyuşmazlığın çözülmesi ve bu uyuşmazlığın çözülmesi ve uyuşmazlık yaşanan bu iş yerlerindeki iş barışının bir an önce tesis edilmesi için bizim adımıza Oyuncular Sendikası ile görüşme yapmaya çağırıyoruz.

ALTAN ERKEKLİ VE SEDA SAYAN'DAN DESTEK

Seslendirme sanatçıları #sesimizhakkımızdır hashtag ile sosyal medyada örgütlendiler. Sanatçılara ünlü oyuncu Altan Erkekli ve ünlü sanatçı Seda Sayan destek verdi.