07 Mart 2019, 16:39
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Ses Gelen Mezarı Kazan Polis, Gömülen Kişinin Yaşadığını Gördü

Görevlinin "Ses geliyor" diye ihbarda bulunduğu mezarı kazan ekipler, gömülen kişinin yaşadığını fark etti.

Peru'da bir mezarlık görevlisi, mezarlardan birinden ses geldiğini duyunca durumu polise bildirdi.

MEZAR KAZILINCA GÖMÜLEN KİŞİNİN YAŞADIĞI FARK EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, görevlinin ses geldiğini öne sürdüğü mezarı kazmaya başladı. Ekipler, mezarın içindeki kişinin yaşadığını fark edince daha büyük bir delik açtı. Uzun uğraşlar sonucu mezardan çıkartılan adamın bitkin olduğu gözlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis, mezardan çıkarılan adamı ifade için emniyete götürdü.

Polis, 3. Sayfa, Dünya


YORUMLAR (34)
ZEKİ: Yalan...??????
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SEÇİL: O ne öyle adam yandan çıkıyor.sanki oraya düşmüş filan da sesini duyuramamış gibi bir olay bu.sonra duymuşlar çıkarıyorlar işte.
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GECELERİN YARGICI: Mezardan çıkarıp sorguya götürmek nedir lan :D
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