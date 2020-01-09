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Sesli kitap dinleme oranı 2019'da % 315 arttı

Türkiye'de toplam 4 milyon 54 bin 400 saat sesli kitap dinlendi. 2018 ile karşılaştırıldığında, sesli kitap dinleme oranı Türkiye'de yüzde 315 oranında artış gösterdi.

09.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:09Sesli kitap dinleme oranı 2019'da % 315 arttı

Sesli kitaplar artık çok sayıda insanın hayatının önemli bir parçası haline geldi.

2019 yılında, 'de toplam 4 milyon 54 bin 400 saat sesli kitap dinlendi. Türlerine göre ilk beş sıranın süre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti; kurgu dışı kitaplar 940 bin saat, romanlar 895 bin saat, klasikler 517 bin saat, çocuk kitapları 507 bin saat, polisiye kitaplar ise 415 bin saat dinlendi.

2019'da en çok dinlenen ilk 10 kitap sırasıyla Harry Potter Serisi, Sapiens, Bir Ömür Nasıl Yaşanır, Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı, Kürk Mantolu Madonna, Serenad, 21. Yüzyıl için 21 Ders, Homo Deus, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve İçimizdeki Şeytan oldu.


Türkiye, Teknoloji, Güncel

Kaynak: Bültenler

Teknoloji

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