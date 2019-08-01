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Sesli kütüphane Süleymanpaşa Belediyesine devredildi

Engelli bireylerin kültürel hayat içinde daha fazla yer alabilmelerini sağlamak için "Mutlu Kentin Gözleri, Kitapların Sesleri" projesi kapsamında kurulan sesli kütüphane Süleymanpaşa Belediyesine devredildi.

01.08.2019 09:45 Sesli kütüphane Süleymanpaşa Belediyesine devredildi
Engelli bireylerin kültürel hayat içinde daha fazla yer alabilmelerini sağlamak için "Mutlu Kentin Gözleri, Kitapların Sesleri" projesi kapsamında kurulan sesli kütüphane Süleymanpaşa Belediyesine devredildi.
Trakya Kalkınma Ajansı'nın hibe desteğiyle oluşturulan sesli kütüphane Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde engelli vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.
Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan kütüphanenin belediyeye devredilmesi için düzenlenen toplantıya, Süleymanpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Barut, Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hamide Çakır, Tekirdağ Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü ve dernek üyeleri katıldı.
Tekirdağ Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü burada yaptığı konuşmada, bu güzel projeyi sahiplenen Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür ederek, belediye çatısı altında projelerin daha sürdürülebilir ve verimli hale geleceğini ifade etti.

Trakya Bölgesi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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