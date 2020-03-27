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Sessegnon ile Antonio FIFA'da Londra Derbisi'ni Oynadı

Tottenham Hotspur oyuncusu Ryan Sessegnon ile West Ham United oyuncusu Michail Antonio FIFA 20 oyununda kendi takımlarını seçerek birbirlerine karşı Londra Derbisi'ni oynadı.

27.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:32
Tottenham Hotspur oyuncusu Ryan Sessegnon ile West Ham United oyuncusu Michail Antonio FIFA 20 oyununda kendi takımlarını seçerek birbirlerine karşı Londra Derbisi'ni oynadı. Sessegnon ile Antonio FIFA’da Londra Derbisi’ni Oynadı

Kaynak: Dugout



Etiketler: Tottenham Hotspur, West Ham United, Londra, Spor

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