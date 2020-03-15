Sessiz derbide 262 medya mensubu
Korona virüs sebebiyle seyircisiz oynanan derbide 262 basın mensubu yer aldı.
15.03.2020 19:23 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:23
Korona virüs sebebiyle seyircisiz oynanan derbide 262 basın mensubu yer aldı. KKTC ve Kosova 'dan akredite olan 2 basın mensubu, maça gelmedi.
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, korona virüs nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda seyircisiz maçta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi, maçta görevli olan özel güvenlik mensupları, emniyet mensupları, kulüp personelleri, yöneticiler ve basın mensupları takip etti. Derbi maçta 45 fotomuhabiri, 32 kameraman ve 185 muhabir-yazar görev alırken, toplamda 262 medya mensubu mücadeleyi takip etti. Öte yandan karşılaşma öncesinde Kosova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden mücadeleyi takip etmek için akredite olan 2 basın mensubu, Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne bildirerek akreditasyonlarını iptal etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatıyla kulüpler de tribünde 30 kişilik ekiplerle yer alabildi. 25 kişilik kontenjanlar kulüp yönetimleri ve kulüp personellerine ayrılırken, 5 kişilik kontenjanlar ise maç kadrosunda yer almayan futbolculara ayrıldı. - İSTANBUL
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, korona virüs nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda seyircisiz maçta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi, maçta görevli olan özel güvenlik mensupları, emniyet mensupları, kulüp personelleri, yöneticiler ve basın mensupları takip etti. Derbi maçta 45 fotomuhabiri, 32 kameraman ve 185 muhabir-yazar görev alırken, toplamda 262 medya mensubu mücadeleyi takip etti. Öte yandan karşılaşma öncesinde Kosova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden mücadeleyi takip etmek için akredite olan 2 basın mensubu, Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne bildirerek akreditasyonlarını iptal etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatıyla kulüpler de tribünde 30 kişilik ekiplerle yer alabildi. 25 kişilik kontenjanlar kulüp yönetimleri ve kulüp personellerine ayrılırken, 5 kişilik kontenjanlar ise maç kadrosunda yer almayan futbolculara ayrıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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