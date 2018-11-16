Sessiz Devrim!

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta sonunda Medipol Başakşehir fırtınası esiyor. Ligde liderlik koltuğunda oturan turuncu-lacivertliler, son 4 sezonda yakaladığı zirve alışkanlığını devam ettiriyor.Abdullah Avcı ile 5. sezonunda yine disiplinli ve sistemli olan İstanbul ekibi, transferde bu sezon sadece Jojic'e 2 milyon euro harcadı.

Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yaklaşık 3 yıl yardımcılığını yapan 43 yaşındaki Erol Bulut, Evkur Yeni Malatyaspor ile geçen sezondan beri farklı bir görüntü sergiliyor. Bu sezon transferde hiç bonservis ödemeden genelde bedava ve kiralık oyunculara yönelen sarı-siyahlılar, tarihinde ilk kez üst üste 3 maç kazanıp kalesinde gol görmedi.

Sahasında Fenerbahçe'yi 1-0, Galatasaray'ı 2-0 yenen Malatya ekibi, Trabzonspor 'u da 5-0'la devirdi. Erol Bulut'un öğrencileri, tarihlerinde ilk defa ayrıca ligde 5-0'lık bir galibiyet yaşadı.

Bedavaya getirilen orta sahadaki yıldızlar Guilherme ve Aleksic'in ortaya koyduğu performans da parmak ısırtıyor. Guilherme, 12 maçta 3 gol, 6 asist, Aleksic de 12 maçta 5 gol, 2 asistle fark yarattı.

Erol Bulut farkı