Sessiz iftar

Fatsa
İlçe Müftülüğü tarafından işitme engellilere yönelik geleneksel olarak düzenlenen "Birlik ve Beraberlik İftarı" bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti.
Programa işitme engelli vatandaşlar aileleri ile beraber katılırken hem aileler tanışıp kaynaştılar hem de gönülden yaptıkları sessiz dualarıyla sofraları bereketlendirdiler.
İftar programında konuşma yapan Fatsa İlçe Müftüsü Hamza Bayram
, "Fatsa Müftülüğü olarak bizler, işitme engelli kardeşlerimizle cuma namazlarında buluştuğumuz gibi, bu akşam da iftar sofrasında buluşmak istedik. Onların sofraları sessiz. Onlar arasında maalesef iftar sofrasında ezan sesini, birazdan patlayacak olan top sesini ve çatal kaşık sesini hiç duymamış olanlar var. Yine aralarında bebek sesini, kuş sesini, su sesini bilmeyenler var. Bizler din görevlileri olarak şunu iyi biliyoruz: Duaların kabulü için sesimizin çok çıkması gerekmiyor. Rabb'im sesimizin güzelliğine değil bizim gönlümüzün güzelliğine bakıyor, samimiyetimize bakıyor. Dilimizle söylediğimizi biliyor Rabb'im fakat söyleyemediklerimizi de biliyor ve işitiyor. Rabb'im onların dualarını alabilmeyi nasip eylesin ve bizleri daha güzel günlerde ve hizmetlerde buluştursun inşallah" dedi.
İşaret dili ile yapılan yemek duasının ardından program sona erdi. - ORDU
Fatsa
, Yaşam
Kaynak: İHA