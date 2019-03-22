Sessiz Katil" Projesiyle Kayseri'de Yarışacaklar

Ulaş Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı "Sessiz Katil" adlı proje, 13. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri
Bölge Sergisi'ne davet edildi.
Öğrenciler İbrahim Metehan Gençer ve İsmet Kağan Deliktaş'ın okulun müdürü Ramazan Baker danışmanlığında hazırladığı gaz zehirlenmelerini önlemeyi amaçlayan proje, finale kalarak Kayseri'de yapılacak sergide mücadele edecek.
Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizi temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla her zaman böyle araştırma yarışmalarına katılmaya teşvik ediyoruz. Projemiz, teknolojik tasarım alanında başvuru yapılan yüzlerce proje arasından ön değerlendirmede başarılı olan 13 projeden biri olarak bölge sergisine davet edildi. Kayseri Bölge Sergisi'nde de dereceye girebilecek başarılı bir çalışma oldu. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.
Projeyi hazırlayan öğrencilerden İbrahim Metehan Gençer ise "Ülkemizde her yıl karbonmonoksit gazından zehirlenen onlarca insan maalesef hayatını kaybediyor. Bizim evlerimiz de çoğu ev gibi kömürle ısınıyor. Yaptığımız projeyle zehirli gazlardan ölümlerin önüne geçmeyi amaçladık." dedi.
İsmet Kağan Deliktaş da "Projemiz ampule yerleştirdiğimiz gaz sensörü ile çalışıyor. Lambanın içindeki sensör herhangi bir gaz algıladığı ilk anda öterek insanları uyarıyor. Böylece gazdan zehirlenmeler yaşanmıyor." diye konuştu.
Kayseri, Güncel
Kaynak: AA