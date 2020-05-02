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Sessiz sokakların "şarkıcı" fırıncısı

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde sokaklarda ekmek dağıtan fırıncı Sinan Şahin, hem şarkı söyleyip hem de işini yapıyor.

Sessiz sokakların
02.05.2020 19:34 | Son Güncelleme: 02.05.2020 20:28
Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde sokaklarda ekmek dağıtan fırıncı Sinan Şahin, hem şarkı söyleyip hem de işini yapıyor.
Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde ekmek dağıtırken şarkı söyleyen Şahin (28), vatandaşların bu görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla bir anda fenomen haline geldi.
"Başka illerden bile arayanlar oluyor"
Sinan Şahin, AA muhabirine, işini severek yaptığını söyledi.
Çalıştığı zamanları daha renkli hale getirmek için sokaklarda şarkı ve türküler seslendirdiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:
"Yıldız Tilbe hayranıyım ve 8 yaşında şarkı söylemeye başladım. Sosyal medyada görüntülerin paylaşıldığından haberim yoktu. Yine şarkılarımı mahalle arasında söyleyip ekmek satarken beni çekip sosyal medyaya koymuşlar. Bir anda tanınmış bir yüz haline geldim. Onlara çok minnettarım. Beni artık daha iyi tanıyorlar. Başka illerden bile arayanlar oluyor."

Kaynak: AA

Etiketler: Sinan Şahin, Bursa, Güncel, Haber

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