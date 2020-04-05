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Sessizliğe bürünen cadde ve sahiller havadan görüntülendi

Sessizliğe bürünen cadde ve sahiller havadan görüntülendi Kocaeli'de her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği sahiller boş kaldı Kocaeli'de, korona virüs tedbirleri nedeni ile insanların sokağa çıkmamasıyla her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği sahiller ile caddeler, yollar ve parklar boş kaldı.

05.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:18
Sessizliğe bürünen cadde ve sahiller havadan görüntülendi
Kocaeli 'de her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği sahiller boş kaldı
KOCAELİ - Kocaeli'de, korona virüs tedbirleri nedeni ile insanların sokağa çıkmamasıyla her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği sahiller ile caddeler, yollar ve parklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen Kocaeli havadan görüntülendi.
Korona virüs nedeni ile alınan tedbirler kapsamında Kocaeli'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve ile araç girişlerinin yasaklanması ile kent sessizliğe büründü. Alınan tedbirler sonrasında, caddeler, sokaklar, kent meydanı, sahiller ve parklar boş kaldı. Hafta sonları binlerce kişinin akın ettiği sahiller ve kent merkezi ıssız kaldı. Korona virüs nedeni ile kentte yaşanan sessizlik havadan görüntülendi. Sessizliğe bürünen cadde ve sahiller havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Genel

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Sessizliğe bürünen cadde ve sahiller havadan görüntülendi
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