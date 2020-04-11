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Sessizliğe bürünen cadde ve sokakları havadan görüntülendi

Konya'da, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan meydan, cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.

11.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:13
Konya 'da, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan meydan, cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.
Kentin en işlek olduğu Mevlana Meydanı, Alaaddin Bulvarı, Atatürk İstanbul Caddesi, kent otogarı ile ana arterler ve sokaklar sessizliğe büründü. Toplu taşımanın durduğu kentte polisler gözlem noktaları oluşturdu.
Sokakları ilk kez bu kadar boş gördüğünü belirten KonTV Haber Spikeri İbrahim Arıcı, mesleki olarak gözlem yapmak için sokağa çıktığını belirterek, yasağa herkesin uymasının gurur verici olduğunu söyledi.
Arıcı, kent caddelerinde sadece polisleri görebildiğini belirterek, "Sokağa çıkma yasağını ben ilk kez yaşıyorum. Kenti bu denli boş görmemiştim. Mesleki gözlem için dışarıdayım. Sokağa çıkma yasağını çok eleştirenler oldu, fakat İtalya ve Fransa gibi ülkelerde 24 saat önceden haber edilen yasaklarda insanlar 24 saat dışarıda kaldılar. Bunu da görmek, anlamak lazım." diye konuştu.
Polislerin devriye görevi yaptığı sokak ve caddelerin ise boş olduğu, kent sakinlerinin yasağa uygun davrandığı gözlendi. Sessizliğe bürünen cadde ve sokakları havadan görüntülendi

Kaynak: AA

Etiketler: Alaaddin Bulvarı, Konya, Güncel
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