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Sessizliğe bürünen İstanbul'un lüks caddesi havadan görüntülendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından İstanbul'un lüks caddesi de sessizliğe büründü.

12.04.2020 00:21 | Son Güncelleme: 12.04.2020 00:21
Sessizliğe bürünen İstanbul'un lüks caddesi havadan görüntülendi
Korona virüs tedbirleri kapsamında 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından İstanbul 'un lüks caddesi de sessizliğe büründü. Boş kalan cadde ve sokaklar havadan drone ile görüntülendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı İstanbul'da da işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. İnsanların uğrak noktalarından biri olan Bağdat Caddesi ve Kalmış ile Fenerbahçe'nin de boş olduğu görüldü. Sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, İstanbul, Güncel
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