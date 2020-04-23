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Sessizliğe bürünen kentte karı-koca özel izinle sokak hayvanlarını besledi

Turizm kenti Antalya, yeni tip korona virüs kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü.

23.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:12
Sessizliğe bürünen kentte karı-koca özel izinle sokak hayvanlarını besledi
Turizm kenti Antalya, yeni tip korona virüs kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü. Polis kimlik kontrolüne takılan çift, sokak hayvanlarını beslemek için aldıkları belgeleri gösterince geçmelerine izin verildi. Parka giren çift önce kedilerin su kaplarını doldurdu, sonra yemleme yaptı.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen iller arasında yer alan Antalya güne sessiz başladı. Hafta başından bu yana devam eden araç ve yaya trafiğinin kısıtlamayla birlikte sona erdiği görüldü. Kentin işlek yol cadde ve sokaklarında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin görev yaparken, dışarı çıkmak zorunda kalan yaya ve araç sahiplerine sorgulama yapıldı. Sürücülerin genelde kısıtlama dışı meslek gruplarında çalıştığı gözlemlendi. Yavuz Özcan Parkı'nda yürüyen ve evini kaybeden bir yaşlı kadın ise polis ekipleri tarafından yakınlarına ulaştırıldı. Polis, yine aynı parka doğru ellerinde pazar arabası ile yürüyen Sinan-İrina Yetiş çiftini de durdurdu. Kimlik kontrolü yapılan çift, sokak hayvanlarını beslemek için aldıkları belgeleri gösterince geçmelerine izin verildi. Parka giren çift önce kedilerin su kaplarını doldurdu, sonra yemleme yaptı.

Sokak hayvanlarını unutmadılar

Eşi ve kendisinin hayvanlara çok önem verdiğini belirten Sinan Yetiş, "Gerekli izinlerimizi aldık. Bugün de kedileri besleyeceğiz. Burada 70 kedi var besleme yapıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

İrina Yetiş ise hayvanlar açken evde duramadığını ifade ederek, "Onları beslemek zorundayım. Kendim de mama yapıyorum onlar için. Her gün kaplarına mama koyuyorum" diye konuştu.

İşlek caddeler boş kaldı

Normal günlerde yoğunluğun fazla olduğu Cumhuriyet Meydanı, Güllük Caddesi, Şarampol Caddesi'nde sadece polis ve belediye temizlik işçilerin olduğu görüldü. Vatandaşlar kavşaklarda görev yapan polis ekiplerine yine çay ikram etmeyi ihmal etmedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Polis, Güncel , Haber
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