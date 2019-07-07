SETA'nın medya raporuna bir tepki de HDP'den: Gazetecileri hedef göstermek suçtur

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA),"Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" adlı bir rapor hazırladı. Raporu "fişleme" olarak gören birçok eleştirinin ardından HDP de açıklama yaptı. HDP'den yapılan açıklamada "Pek çok medya kuruluşu ve bu kuruluşlarda görev yapan gazeteciler hedef gösterilmiştir. Gazetecilik değil, gazetecileri hedef göstermek suçtur" denildi.

HDP, rapora resmi açıklama ile tepki gösteren ilk parti oldu. HDP Basın, Yayın ve Propagandadan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış, "Gazetecilik değil gazetecileri hedef göstermek suçtur" başlıklı şu açıklamayı yaptı:

"BASIN EMEKÇİLERİ ALENEN FİŞLENMİŞTİR"

Hükümete yakın SETA Vakfı'nın "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" başlığıyla yayımladığı belge ile Türkiye'de yayın yapan pek çok medya kuruluşu ve bu kuruluşlarda görev yapan gazeteciler hedef gösterilmiştir. Çok sayıda gazetecinin isimleri, özgeçmişleri, haberleri, sosyal medya paylaşımları bu belgede açık açık, görsellerle yer almış; basın emekçileri SETA tarafından alenen fişlenmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER BÖLÜMÜNE ELEŞTİRİ

Belgede yer alan sonuç ve öneriler bölümü de en az belgenin geneli kadar vahimdir. Bu bölümlerde kullanılan ifadeler adeta fişlemenin ve ihbarcılığın itirafı niteliğindedir. Medya kuruluşlarına yönelik sansür ve gazetecilere yönelik işten çıkarmalar teşvik edilmiş, vatandaşlar ihbarcılığa yönlendirilmiştir. Rapordan çok savcılık iddianamelerini anımsatan bu belge, darbe dönemlerinin medya andıçlarından farksızdır.

"BAHSİ GEÇEN GAZETECİLER, TÜRKİYE'NİN EN SAYGIN GAZETECİLERDİR"

Belgede bahsi geçen gazeteciler Türkiye'nin en saygın gazetecileridir. Bu isimler, gazetecilere yönelik tüm baskı ve tehditlere rağmen mesleklerini yapmakta direnmekte, gerçekleri kamuoyuyla buluşturmaktadırlar. Bu, suç değil onur duyulması gereken bir durumdur. Esas suç medyayı boyunduruk altına almak, kamuoyunun haber alma hakkını engellemek, gazetecileri fişlemek, hedef göstermektir.

"GAZETECİLİK MESLEĞİNİN ONURUNU SAVUNUYORUZ"

Halkların Demokratik Partisi olarak bir kez daha halkın haber alma hakkını ve gazetecilik mesleğinin onurunu savunuyoruz. SETA'nın belgesinde ismi geçen bütün gazetecilerle dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz. Tarihe not olarak düşen bu kara günler geçecek ve geriye onurlu insanların yarattığı değerler kalacaktır.

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